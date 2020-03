Прошу, помогите у меня никак не получается сделать в визуал бейсик программу как по алгоритму, что-то не так. вот код: Private Sub Command1_Click() Dim a As Integer, b As Integer, h As Integer Text1.Text = a Text2.Text = ...

Информатика

Прошу, помогите у меня никак не получается сделать в визуал бейсик программу как по алгоритму, что-то не так. вот код: Private Sub Command1_Click() Dim a As Integer, b As Integer, h As Integer Text1.Text = a Text2.Text = b Text3.Text = h s = 0 For x = a + h To b - 1 Step h s = s + f Next x S1 = s + a * h S2 = s + b * h S3 = S1 + S2 / 2 f = x * x / x * x + 4 Text4.Text = S3 End Sub

Автор: Гость