Помогите пожалуйста сделать номер 11 на двух фотографиях

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Помогите пожалуйста сделать номер 11 на двух фотографиях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Yes,I do 2.No,he doesn't 3.Yes, I do 4.No she doesn't 5.No they don't
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