Помогите номер 14!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО
Математика
Помогите номер 14!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+15=72(км/ч)-скорость сближения. 72•3 =216(Км)-они проехали. 288-216=72(Км) расстояние между ними
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