Кондитерская фабрика выпустила 336 кг печенья в первый день и 408 кг во второй день.В??ё печенье упаковали в 62 одинаковых ящиках.Сколько ящиков фабрика выпустила в первый и второй день?
Математика
Кондитерская фабрика выпустила 336 кг печенья в первый день и 408 кг во второй день.В??ё печенье упаковали в 62 одинаковых ящиках.Сколько ящиков фабрика выпустила в первый и второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 336кг+408кг=744(кг)- выпустили всего в 1 и 2 день 2)744/62=12(ящиков)-выпустила фабрика в 1 и 2 день ответ: 12 ящиков
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