Кондитерская фабрика выпустила 336 кг печенья в первый день и 408 кг во второй день.В??ё печенье упаковали в 62 одинаковых ящиках.Сколько ящиков фабрика выпустила в первый и второй день?

Математика

Кондитерская фабрика выпустила 336 кг печенья в первый день и 408 кг во второй день.В??ё печенье упаковали в 62 одинаковых ящиках.Сколько ящиков фабрика выпустила в первый и второй день?

Автор: Гость