Какие слова являются однокоренными? Рана,ранний,ранка,лето,летать,полетел,вылет

Русский язык
Какие слова являются однокоренными? Рана,ранний,ранка,лето,летать,полетел,вылет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летать полетел вылет
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