В магазине имеется 7 видов пирожное.нужно составить набор по три пирожен разного вида в каждом.сколько различных видов наборов можно составить таким образом.21.35.51.75

Математика
В магазине имеется 7 видов пирожное.нужно составить набор по три пирожен разного вида в каждом.сколько различных видов наборов можно составить таким образом.21.35.51.75
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*3=21 ответ-21 набор пирожен
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