В магазине имеется 7 видов пирожное.нужно составить набор по три пирожен разного вида в каждом.сколько различных видов наборов можно составить таким образом.21.35.51.75

Математика

В магазине имеется 7 видов пирожное.нужно составить набор по три пирожен разного вида в каждом.сколько различных видов наборов можно составить таким образом.21.35.51.75

Автор: Гость