В чем можно растворить моттрамит PbCuVO4(OH)? напишите уравнение пожалуйста
Химия
В чем можно растворить моттрамит PbCuVO4(OH)? напишите уравнение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PbCuVO4(OH) + HCl = PbCuVO4(Cl) + H2O
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