Срочно!!!!!!!!!!!! Раскройте скобки !!!!! (Не , ни ) раба , ( не , ни) повелителя дружбе ( не, ни) надо . (Не , ни) что , как труд , ( не , ни ) облагораживает человека . Летите , голуби , летите, для вас ( не, ни) где преград...

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Срочно!!!!!!!!!!!! Раскройте скобки !!!!! (Не , ни ) раба , ( не , ни) повелителя дружбе ( не, ни) надо . (Не , ни) что , как труд , ( не , ни ) облагораживает человека . Летите , голуби , летите, для вас ( не, ни) где преграды нет, несите , голуби , несите , народам мира наш привет. Как (не ,ни) трудно , как(не, ни ) худо , (не, ни) сдавай ,вперёд гляди.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни раба , ни повелителя дружбе не надо . Ничто , как труд , не облагораживает человека . Летите , голуби , летите, для вас нигде преграды нет, несите , голуби , несите , народам мира наш привет. Как не трудно , как не худо , не сдавай ,вперёд гляди.
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