После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну? Весну цветов открывает ранний первенец – мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах. Мать-и-мачеха распускается раньше всех т...

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После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну? Весну цветов открывает ранний первенец – мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах. Мать-и-мачеха распускается раньше всех трав – до выставки ульев, до вылета первых пчел, до ледохода. Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. Выпиши из текста слово ,которое состоит из:1) двух слогов,2)трех слогов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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