Из этой формулы нужно выразить силу тока, если не сложно то объясните как
Физика
Из этой формулы нужно выразить силу тока, если не сложно то объясните как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется , чтобы найти силу тока надо поменять местами B и I.
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