136. В ходе зародышевого развития организма бластула образуется в результате 1) др??бления зиготы 3) непрерывного деления клеток 2) слияния двух гамет 4) развития зародышевых листков 137. Какова вероятность появления в потом...

Биология

136. В ходе зародышевого развития организма бластула образуется в результате 1) др??бления зиготы 3) непрерывного деления клеток 2) слияния двух гамет 4) развития зародышевых листков 137. Какова вероятность появления в потомстве белых кроликов (рецессивный признак) при скрещивании гетерозиготных чёрных особей? 1) 75% 3) 50% 2) 25% 4) 0% 138. Сроки цветения и плодоношения ночной красавицы характеризуют критерий вида 1) физиологический 3) генетический 2) экологический 4) морфологический 139. Какую функцию выполняет ризоид морской водоросли ламинарии? 1) прикрепление ко дну водоёма 3) созревание гамет 2) образование зооспор 4) накопление питательных веществ 140. В организме человека длинные волокна, способные возбуждаться и сокращаться, образуют ткань 1) поперечно-полосатую мышечную 3) эпителиальную 2) нервную 4) рыхлую соединительную 141. Выберите железу внешней секреции организма человека 1) надпочечники 3) печень 2) поджелудочная железа 4) гипофиз 142. Согласно положениям современной эволюционной теории борьба за существование служит основой для 1) естественного отбора 3) модификационной изменчивости 2) искусственного отбора 4) общей дегенерации 143. Консументами в биоценозе пресного водоёма являются 1) кувшинки и стрелолист 3) растительноядные рыбы 2) бактерии гниения 4) водоросли 144. Влияние ярусности растительного сообщества на численность обитающих видов называют фактором среды 1) биотическим 3) антропогенным 2) абиотическим 4) оптимальным 145. Атмосферный азот образуется в результате деятельности 1) шляпочных грибов 3) низших растений 2) почвенных бактерий 4) вирусов 146. Цитогенетический метод изучения наследственности человека состоит в исследовании 1) числа и структуры хромосом 3) наследования сцепленных признаков 2) наследования признаков у близнецов 4) типа наследования аллельных генов 147. Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство химического состава 1) мышечная клетка 3) щитовидная железа 2) аппарат Гольджи 4) межклеточное вещество 148. Как называются организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходим кислород в среде обитания? 1) аэробный 3) гетеротрофный 2) анаэробный 4) автотрофный 149. К прокариотам относятся 1) животные клетки 3) цианобактерии 2) растительные клетки 4) клетки грибов 150. В результате бескислородного этапа энергетического обмена веществ в клетке образуются:

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