Безопасность это… А) состояние, при котором не угрожает опасность Б) полноты и совершенствования информации В) установление соотношения личности Г) балласт интересов

Информатика

Безопасность это… А) состояние, при котором не угрожает опасность Б) полноты и совершенствования информации В) установление соотношения личности Г) балласт интересов

Автор: Гость