Безопасность это… А) состояние, при котором не угрожает опасность Б) полноты и совершенствования информации В) установление соотношения личности Г) балласт интересов
Информатика
Безопасность это… А) состояние, при котором не угрожает опасность Б) полноты и совершенствования информации В) установление соотношения личности Г) балласт интересов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое. Состояние, при котором не угрожает опасность
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