Как написать эссе "Долг-это уважение к праву другого человека".

Гость: Гость:

У каждого человека, есть право. правами он обладает с самого рождения.Право на жизнь. это самое главное право, человека после его рождения, потом добавляются право на образование и прочие права. А долг это от слова должен! И сама тема эссе говорит что Долг, это уважение к праву другого, человека. А раз долг от слова должен то все просто. ты должен уважать права другого человека он (тот другой человек) тоже с рождения обладает правами как и ты. и ты не должен принижать человека, ущемлять его в правах. Ты должен давать и отдавать ему то. что взял у него если это принадлежит ему по праву. Так же ты должен поддерживать выбор человека. любой каким бы он не был. (в рамках закона) Если ты поддерживаешь выбор человека, значит ты его уважаешь и уважаешь не только его но и его права. Ведь уважение прав человека это уважение его самого.