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Обьем этого многогранника равен обьему большого тетраэдра минус обьем 4-х маленьких тетраэдров при вершинах большого. при этом их обьем в 8 раз меньше большого,так как все линейные велечины меньше в 2 раза,а обьем-кубическая величина то есть обьем многогранника равен 19-4*(19/8)=19/2=9,5