Объём тетраэдра равен 19. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.
Математика
Объём тетраэдра равен 19. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьем этого многогранника равен обьему большого тетраэдра минус обьем 4-х маленьких тетраэдров при вершинах большого. при этом их обьем в 8 раз меньше большого,так как все линейные велечины меньше в 2 раза,а обьем-кубическая величина то есть обьем многогранника равен 19-4*(19/8)=19/2=9,5
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