Объём тет­ра­эд­ра равен 19. Най­ди­те объём мно­го­гран­ни­ка, вер­ши­на­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся се­ре­ди­ны рёбер дан­но­го тет­ра­эд­ра.

Математика
Объём тет­ра­эд­ра равен 19. Най­ди­те объём мно­го­гран­ни­ка, вер­ши­на­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся се­ре­ди­ны рёбер дан­но­го тет­ра­эд­ра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьем этого многогранника равен обьему большого тетраэдра минус обьем 4-х маленьких тетраэдров при вершинах большого. при этом их обьем в 8 раз меньше большого,так как все линейные велечины меньше в 2 раза,а обьем-кубическая величина то есть обьем многогранника равен 19-4*(19/8)=19/2=9,5
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