Могли бы Франция и Россия - например, укрепив и развив Тильзитские соглашения - совместно управлять Европой?
История
Могли бы Франция и Россия - например, укрепив и развив Тильзитские соглашения - совместно управлять Европой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они могли поставить такую цель. Собственно, она была у Наполеона, который стремился покончить с диктатом Англии в Европе и по сути создавал Евросоюз (хотел создать).
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