проблемы над которыми заставляет задуматься автор в произведении Евгений Онегин
Литература
проблемы над которыми заставляет задуматься автор в произведении Евгений Онегин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он открывает личность 'наизнанку ' показывая то, что у каждого имеется ещё и моральное состояние. Автор открывает такие проблемы как: счастья и долга, о заблуждениях в мировозрении, проблемы смысла жизни, помогает задуматься о добре и зле.
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