проблемы над которыми заставляет задуматься автор в произведении Евгений Онегин

Гость: Гость:

Он открывает личность 'наизнанку ' показывая то, что у каждого имеется ещё и моральное состояние. Автор открывает такие проблемы как: счастья и долга, о заблуждениях в мировозрении, проблемы смысла жизни, помогает задуматься о добре и зле.