К горам Евразии не относятся: Пиренеи, Альпы, Памир Карпаты, Тибет, Кавказ Гималаи, Кавказ, Пиренеи Анды, Атлас, Кордильеры
География
К горам Евразии не относятся: Пиренеи, Альпы, Памир Карпаты, Тибет, Кавказ Гималаи, Кавказ, Пиренеи Анды, Атлас, Кордильеры
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Анды , Атлас , Кордильеры
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