Сочинение Родина начинается с семьи Не менее 10 предложений
Литература
Сочинение Родина начинается с семьи Не менее 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это моя родина,с кратким званием Русь. тут родились и мои родители которых я очень люблю.и так по чуть-чуть становилось и пополнялось семейное дерево. теперь у нас счастливая семья. мы живем дружно.меня родители водили по городским паркам , там очень красиво, не в какой стране такого нет!Я люблю свою родину.она у меня начиналась с семьи . если бы не моя семья меня бы не было ,и я не видел (а)красоту этой России.мне очень нравиться тут!
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