Сравни 34см и3дм. 2м и20дм

Математика
Сравни 34см и3дм. 2м и20дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34см>3дм. 2м=20дм. Все.
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