Собрали24кг яблоки и 18кг груш Весь урожай разложили в ящики по 4 кг Сколько ящиков понадобилось

Математика

Собрали24кг яблоки и 18кг груш Весь урожай разложили в ящики по 4 кг Сколько ящиков понадобилось

Автор: Гость