Собрали24кг яблоки и 18кг груш Весь урожай разложили в ящики по 4 кг Сколько ящиков понадобилось

Математика
Собрали24кг яблоки и 18кг груш Весь урожай разложили в ящики по 4 кг Сколько ящиков понадобилось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:4=6 ящиков понадобилось чтобы разложить яблоки  18:4=4 ост2ящиков понадобилось чтобы разложить груши  6+4=10ост2 ящеков понадобилось чтобы разложить весь урожай
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