Прошу Помогите Запиши все числительные второго десятка по порядку. Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова. Например одиннадцать, двенадцать.
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Прошу Помогите Запиши все числительные второго десятка по порядку. Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова. Например одиннадцать, двенадцать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тринадцать,четырнадцать,пятнадцать,шестнадцать,семнадцать,восемнадцать,девятнадцать,двадцать.
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