Прошу Помогите Запиши все числительные второго десятка по порядку. Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова. Например одиннадцать, двенадцать.

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Прошу Помогите Запиши все числительные второго десятка по порядку. Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова. Например одиннадцать, двенадцать.

Автор: Гость