Рассмотрите шутливые рисунки, в которых обыгрываются фразеологизмы Утереть всем нос ; водить за нос ; окунуться в работу с головой. Составьте предложения и запишите их (к сожалению рисунков нету предложения только напишите)

Гость: Гость:

Оле представилась возможность утёреть нос выскочке Мише, и дать понять, что девчонки не хуже мальчишек умеют в футбол играть. Коля понимал, что его водят за нос, но виду не показывал. Игорь очень любил рисовать, и всегда с головой окунался в работу над новой картиной.