Рассмотрите шутливые рисунки, в которых обыгрываются фразеологизмы Утереть всем нос ; водить за нос ; окунуться в работу с головой. Составьте предложения и запишите их (к сожалению рисунков нету предложения только напишите)
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Рассмотрите шутливые рисунки, в которых обыгрываются фразеологизмы Утереть всем нос ; водить за нос ; окунуться в работу с головой. Составьте предложения и запишите их (к сожалению рисунков нету предложения только напишите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оле представилась возможность утёреть нос выскочке Мише, и дать понять, что девчонки не хуже мальчишек умеют в футбол играть. Коля понимал, что его водят за нос, но виду не показывал. Игорь очень любил рисовать, и всегда с головой окунался в работу над новой картиной.
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