70+х=8 решить уравнение 2класс
Математика
70+х=8 решить уравнение 2класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 + Х = 8 Х = 8 - 70 Х = - 62 проверка: 70 - 62 = 8 8 = 8 ответ: - 62
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