Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?

Алгебра
Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  1/36 2)  4/36= 1/9 3)  2/36= 1/18 4)  9/36= 1/4 5)  3/36= 1/12 
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