Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?
Алгебра
Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/36 2) 4/36= 1/9 3) 2/36= 1/18 4) 9/36= 1/4 5) 3/36= 1/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прошу Помогите Запиши все числительные второго десятка по порядку. Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова. Например одиннадцать, д...
Русский язык
Рассмотрите шутливые рисунки, в которых обыгрываются фразеологизмы Утереть всем нос ; водить за нос ; окунуться в работу с головой. Составьте предл...
Английский язык