Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?

Алгебра

Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной масти; 4) карта бубновой масти с числом; 5) карта червовой масти с четным числом?

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