Вставьте вместо букв формулы.расставьте коэффициенты.Укажите тип реакции)пожалу??ста помогите)
Химия
Вставьте вместо букв формулы.расставьте коэффициенты.Укажите тип реакции)пожалу??ста помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так . . . . . . . . . . . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
126. Укажите роль клубеньковых бактерий в круговороте азота в биосфере 1) усвоение атмосферного азота 3) накопление незаменимых кислот 2) расще...
Другие предметы
Алгебра
Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной мас...
Математика