Вставьте вместо букв формулы.расставьте коэффициенты.Укажите тип реакции)пожалу??ста помогите)

Химия
Вставьте вместо букв формулы.расставьте коэффициенты.Укажите тип реакции)пожалу??ста помогите)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так . . . . . . . . . . . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
126. Укажите роль клубеньковых бактерий в круговороте азота в биосфере 1) усвоение атмосферного азота 3) накопление незаменимых кислот 2) расще...
Ответить
Другие предметы
Вставь пропушенэщенныкэе буквы хорошо в л..су л...се
Ответить
Физика
Из этой формулы нужно выразить силу тока, если не сложно то объясните как
Ответить
Алгебра
Из колоды карт(36 листов) вынимается наугад одна карта. Какова вероятность того, чт?? эта карта: 1) шестерка треф; 2)семерка; 3) король красной мас...
Ответить
Математика
70+х=8 решить уравнение 2класс
Ответить