Сочинение га тему мой край сегодня помогите написать

Гость: Гость:

Мое село! Здесь я родился и здесь живу. Оно нравиться мне, весной купающимся в аромате цветущих деревьев, летом поражает буйством красок огромного количества цветов, растущих перед каждым домом. Осень приносит щедрый урожай, и село тонет в густом фруктовом запахе. А зимой - Кашары - сказочно-пушистый городок, искрившийся на солнце миллиардами искринок. Я несколько раз была в краеведческом музее, слышал от учителей и дома об истории нашего села. Какая она богатая и славная! Невольно задумывается: « Сколько же пережило оно трудностей и радостей, каких людей вырастил и воспитал, с достоинством выдерживая годы лихолетья?..» Мое село... На географической карте оно обозначено маленькой точкой и от этого еще миле и дороже. А ведь когда-то на этом месте была глухая и дикая степь.Мне нравится мой край,я его люблю!!