Опера " снегурочка" Римский-корсаков. Почему Снегурочка не понимает чувств людей? Заранее спасибо
Музыка
Опера " снегурочка" Римский-корсаков. Почему Снегурочка не понимает чувств людей? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что она не человек и ей сложно к этому привыкнуть
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