Информационное оружие это… А) массовый сбор информации Б) дезорганизации деятельности управления структур В) средства уничтожения, искажения информации Г) создание имитируемых помех

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Информационное оружие – это средства уничтожения, искажения или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных