Информационное оружие это… А) массовый сбор информации Б) дезорганизации деятельности управления структур В) средства уничтожения, искажения информации Г) создание имитируемых помех
Информатика
Информационное оружие это… А) массовый сбор информации Б) дезорганизации деятельности управления структур В) средства уничтожения, искажения информации Г) создание имитируемых помех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информационное оружие – это средства уничтожения, искажения или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных
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