Сочинение на тему "Слово-серебро, молчание-золото" Надо сочинение детей среднего размера.
Обществознание
Сочинение на тему "Слово-серебро, молчание-золото" Надо сочинение детей среднего размера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово может ясно и красиво описать мысли, чувства. Но словом можно и убить, поэтому оно дешевле молчания. Молчание поможет успокоить кого-либо, иногда это немой ответ на все вопросы.
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