Ракета массой 0,2 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх и поднялась на высоту 60 метров. какова её потенциальная энергия на этой высоте?

Физика

Ракета массой 0,2 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх и поднялась на высоту 60 метров. какова её потенциальная энергия на этой высоте?

Автор: Гость