Ракета массой 0,2 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх и поднялась на высоту 60 метров. какова её потенциальная энергия на этой высоте?
Физика
Ракета массой 0,2 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх и поднялась на высоту 60 метров. какова её потенциальная энергия на этой высоте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=mgh;W=0.2*9.8*60=118ДжОтвет 118
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