Какая важная условная линия перепсекает теритторию Аравийского полуострова
География
Какая важная условная линия перепсекает теритторию Аравийского полуострова
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Гость:
Территорию Аравийского полуострова пересекает северный тропик
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