Подсчитайте, сколько человек работало на этом предприятии. В горнице просторной и длинной Стояло двести станков, прочных и крепких: На этих станках – истинная правда – Работали двести человек, Все в одну шеренгу. Воз...
История
Подсчитайте, сколько человек работало на этом предприятии. В горнице просторной и длинной Стояло двести станков, прочных и крепких: На этих станках – истинная правда – Работали двести человек, Все в одну шеренгу. Возле каждого из них Сидело по прелестному мальчику, Которые с большим восторгом Приготовляли челноки. А тут же в другом помещении Сто женщин без устали чесали шерсть, С радостным видом и звонко Распевая песни. В следующей комнате, находившейся возле, Работали сто девушек в красных юбках, С белыми, как молоко, Платками на головах. Эти прелестные девушки не переставая пряли В этой горнице весь день, распевая нежно-пренежно Сладкими, как у соловьев, голосами. После этого они вошли в другую комнату, Где увидели бедно одетых детей: Все они сидели и щипали шерсть, Отбирая самую тонкую от грубой; Всех их было полтораста, детей бедных, Слабых родителей; В награду за свои труды каждый получал вечером По одному пенни, кроме того, Что они выпьют и съедят за день, Что было для этих бедных людей Немаловажным подспорьем. В следующем помещении он видит Еще пятьдесят молодцов: Это были стригали, показывавшие здесь Свое искусство и умение. Тут же, возле них, работали Целых восемьдесят гладильщиков. Кроме того, он имел еще красильню, При которой держал сорок человек, Да еще на сукновальне двадцать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На предприятии: - Стояло 200 станков, на них работало - 200 человек - Возле каждого из них с идело по прелестному мальчику - 200 мальчиков - без устали чесали шерсть- 100 женщин - в красных юбках прелестные девушки не переставая пряли - 100 девушек - щипали шерсть полтораста - 150 человек - стригали- 50 молодцов - возле них гладильщики - 80 человек - на красильне 40 человек, - на сукновальне - 20 Итого: 940 человек работало на этом предприятии.
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