Познач рядок, у якому всiслова спiльнокореневi. 1. А. мудра, мудрicть, мудро, мудрувати; Б. Хлопчик, хлопчиковi, хлопчики, хлопчика; В. Сова, совеня, совок, совиний; 2. А. Милий, миленька, милуватись, мильний; Б. Дорога, д...
Українська мова
Познач рядок, у якому всiслова спiльнокореневi. 1. А. мудра, мудрicть, мудро, мудрувати; Б. Хлопчик, хлопчиковi, хлопчики, хлопчика; В. Сова, совеня, совок, совиний; 2. А. Милий, миленька, милуватись, мильний; Б. Дорога, дорiжка, подорожнi, придорожнi; В. Дiвчинка, дiвчинцi, дiвчинкою, на дiвчинцi
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