Докажите что при всяком натуральном n выражение (n^2 + 3n + 1)^2 - 1 делится без остатка на 24. ^ (степень какого-то числа, если кто не знает)

Алгебра

Докажите что при всяком натуральном n выражение (n^2 + 3n + 1)^2 - 1 делится без остатка на 24. ^ (степень какого-то числа, если кто не знает)

Автор: Гость