Найди объем прямоугольного паралелепипида с измерениями 1)4*4*10дм,2)10*20*5 см 3)8*5*10 м
Математика
Найди объем прямоугольного паралелепипида с измерениями 1)4*4*10дм,2)10*20*5 см 3)8*5*10 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160 дм^3 2)1000 cм^3 3)400 м^3
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