Скачет на лихой тройке ... коней что можно подставить кроме слова ... белых... ?

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Скачет на лихой тройке ... коней что можно подставить кроме слова ... белых... ?
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Гость:
Вороных быстроногих пегих (цвет)
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