Представте в виде произведения:a)1-x^6
Алгебра
Представте в виде произведения:a)1-x^6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-x^6=1-(x³)²=(1-x³)(1+x³)
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