Помогите!!!! 1. Его упрашивали (в) продолжени... недели. Мать, конечно, плакала (Наб.). 2. (В) след (за) тем странное равнодушие охватило его (Биан.). 3. Заботливая хозяйка - жена Ларивона - (по) многу раз в день меняла ему го...
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Помогите!!!! 1. Его упрашивали (в) продолжени... недели. Мать, конечно, плакала (Наб.). 2. (В) след (за) тем странное равнодушие охватило его (Биан.). 3. Заботливая хозяйка - жена Ларивона - (по) многу раз в день меняла ему горячие припарки, прикладывала к ноге какие-то капли... (Биан.). 4. (В) продолжени... романа можно будет узнать о дальнейшей судьбе героини. 5. Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов (Наб.). 6. Охотники ели редко и (по) многу. 7. И мысли охотника унеслись (в) глубь времен (Биан.). 8. Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и оборачивались. (В) следстви... этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками... (Булг.). 9. (На) счет в банке было переведено четыреста миллионов рублей. 10. Казарка с ужасом замечала, что, (не) смотря на все ее усилия, сокол становится все лучше виден, все приближается (Биан.). 11. (По) (над) Доном сад цветет, во саду дорожка; на нее я б все глядел, сидя, из окошка (Кальц). 12. Речь эта, как (в) последстви... узнали, шла об Иисусе Христе (Булг.). 13. (От) чего же на этой странице я когда-то загнул уголок? (Ахм.) 14. (За) чем пойдешь, то и найдешь (Посл.). 15. (Не) взирая на опасность, целыми тучами опускаются нежданные и незваные гости на палубу, на борта, на снасти, и странным кажется корабль... (Эрт.). 16. И (не) смотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала нас врасплох (Сер.). 17. Я не знаю ничего более трогательного, чем первый снег, который, (не) смотря на свою хрупкость, властно манит далью еще почти не проторенных дорог (Грош.). 18. Неприятель, (в) течени... ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете в открытую ринулся на нашу арьергардную роту (Закр.). 19. Не успели мы выйти за город, как (на) встречу нам вышли женщины с освященным молоком и помазали им людей и животных (Pep.). 20. ...Бешено стучит в амбаре жернов, с приглушенным шепотом плещется речонка, убегающая куда-то (в) глубь степей (Эрт). 21. Звуки мало-помалу слабеют, (по) немногу замирают, а скоро их (со) всем уже не слышно. 22. Но (в) место того, встретивши Галку, Иван Иванович начал бранить, (за) чем она шатается без дела... (Г.). 23. Скоро мы поняли, что, (не) смотря на все старания, мы так и останемся совершенно не защищенными от дождя (Эрт.).
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Его упрашивали в продожении недели. Мать, конечно, плакала. Вслед за тем странное равнодушие охватило его. Заботливая хозяйка-жена Ларивона-помногу раз в день меняла ему горячие припарки, прикладывала к ноге какие-то капли. В продолжении романа можно будет узнать о дальнейшей судьбе героини. Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов. Охотники ели редко и помногу. И мысли охотника унеслись вглубь времён. Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками. На счёт в банке было переведено четыреста миллионов рублей. Казарка с ужасом замечала, что, несмотря на все ее усилия, сокол становится всё лучше виден, всё приближается. Над Доном сад цветет, в саду дорожка; на нее я б все глядел, сидя, из окошка. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Отчего же на этой странице я когда-то загнул уголок? За чем пойдешь, то и найдешь. Не взирая на опасность, целыми тучами опускаются нежданные незваные гости на палубу, на борта, на снасти, и странным кажется корабль. И несмотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала нас врасплох. Я не знаю ничего более трогательного, чем первый снег, который, несмотря на свою хрупкость, властно манит далью ещё почти не проторенных дорог. Неприятель, в течении ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете в открытую ринулся на нашу арьергардную роту. Не успели мы выйти за город, как навстречу нам вышли женщины с освященным молоком и помазали им людей и животных. Бешено стучит в амбаре жернов, с приглушенным шепотом плещется речонка, убегающая куда-то вглубь степей. Звуки мало-помалу слабеют, понемногу замирают, а скоро их совсем уже не слышно. Но вместо того, встретивши Галку, Иван Иванович начал бранить, за зачем она шатается без дела. Скоро мы поняли, что, несмотря на все старания, мы так и останемся совершенно не защищенными от дождя.
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