От кого или чего надо защищать животных?
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От кого или чего надо защищать животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От диких зверей ,острых штук ,мелких деталей ,большой высоты
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