План- В.П. Астафьев ,, Конь с розовой гривой"

Литература
План- В.П. Астафьев ,, Конь с розовой гривой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Левонтьевское семейство. 2. За земляникой (пряник конем) . 3. В лесу. 4. Ссора. 5. Жалко ягод. 6. Шалости на реке. 7. Санька советует обмануть бабушку. 8. Кража калача. 9. Бабушка уезжает на рынок. 10. Рыбалка. 11.Переживания мальчика в ожидании бабушки. 12. Обман раскрыт. 13. Бабушка простила. 14. Дивный конь с розовой гривой. 15. Урок на всю жизнь.
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