Периметры двух подобных треугольников относятся как 2:3. Площадь большего многоуг??льника равна 18. Найдите площадь меньшего многоугольника.
Геометрия
Периметры двух подобных треугольников относятся как 2:3. Площадь большего многоуг??льника равна 18. Найдите площадь меньшего многоугольника.
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Гость:
Составь пропорцию 2 18 ------- 3 Х 2х=54 Х=27
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