Защищаемыми банками и иными кредитными организациями сведения о банковских опер??циях по счетам и сделкам в интересах клиентов это… А) профессиональная тайна Б) врачебная тайна В) банковская тайна Г) коммерческая тайна
Информатика
Защищаемыми банками и иными кредитными организациями сведения о банковских опер??циях по счетам и сделкам в интересах клиентов это… А) профессиональная тайна Б) врачебная тайна В) банковская тайна Г) коммерческая тайна
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Ответ под буквой "В", банковская тайна.
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