Защищаемыми банками и иными кредитными организациями сведения о банковских опер??циях по счетам и сделкам в интересах клиентов это… А) профессиональная тайна Б) врачебная тайна В) банковская тайна Г) коммерческая тайна

Информатика

Защищаемыми банками и иными кредитными организациями сведения о банковских опер??циях по счетам и сделкам в интересах клиентов это… А) профессиональная тайна Б) врачебная тайна В) банковская тайна Г) коммерческая тайна

Автор: Гость