Найдите значение выражение: г) 4,7-(-2)-(-1,5)= д) 1 2/9-1 1/3+1 5/18= е)-7 2/15+4 1/6-1,2=

Математика
Найдите значение выражение: г) 4,7-(-2)-(-1,5)= д) 1 2/9-1 1/3+1 5/18= е)-7 2/15+4 1/6-1,2=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 9.2 д) 1 1/6 е)-4 1/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) В 3 классах 58 учеников. В 1 классе на 10% учеников больше,чем в 3 классе, а во 2 классе на 20% учеников меньше, че в 3 классе. Сколько учеников...
Ответить
Математика
На срезе ствола,на котором длина отрезка ОА равна 24 см.,через каждые 2 см. расположены годичные кольца. Сколько лет дереву,если одно кольцо состав...
Ответить
Математика
7940:40 6780:90 47350:60 23070:40
Ответить
Математика
Путешественнику нужно преодолеть путь длинной в 408км одну четвертую часть пути он проехал на поезде на автобусе в 2раза больше сколько километров ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить. Укажите наибольшее из следующих чисел. 1)√8-3. 2)3-√8,99. 3)1/3. 4)3/8.
Ответить