Найдите значение выражение: г) 4,7-(-2)-(-1,5)= д) 1 2/9-1 1/3+1 5/18= е)-7 2/15+4 1/6-1,2=
Математика
Найдите значение выражение: г) 4,7-(-2)-(-1,5)= д) 1 2/9-1 1/3+1 5/18= е)-7 2/15+4 1/6-1,2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 9.2 д) 1 1/6 е)-4 1/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) В 3 классах 58 учеников. В 1 классе на 10% учеников больше,чем в 3 классе, а во 2 классе на 20% учеников меньше, че в 3 классе. Сколько учеников...
Математика
На срезе ствола,на котором длина отрезка ОА равна 24 см.,через каждые 2 см. расположены годичные кольца. Сколько лет дереву,если одно кольцо состав...
Математика
Математика
Путешественнику нужно преодолеть путь длинной в 408км одну четвертую часть пути он проехал на поезде на автобусе в 2раза больше сколько километров ...