Решите 2 длинных примера! С действиями! 4*(58-49):6*4+(36+36):9*7= 7800+28742*7-1377+(45560-3122)*6=
Математика
Решите 2 длинных примера! С действиями! 4*(58-49):6*4+(36+36):9*7= 7800+28742*7-1377+(45560-3122)*6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*(58-49):6*4+(36+36):9*7=80 1) 58-49=9 2) 4*9=36 3) 36:6=6 4) 6*4=24 5) 36+36=72 6) 72:9=8 7) 8*7=56 8) 24+56=80
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