Длина стороны квадрата два дециметра.квадрат разрезали на квадратики со стороной 2 см.из которых выложили полоску.какой длины получилась полоска:10дм 1м5дм 1м9дм 2м

Математика
Длина стороны квадрата два дециметра.квадрат разрезали на квадратики со стороной 2 см.из которых выложили полоску.какой длины получилась полоска:10дм 1м5дм 1м9дм 2м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дм=20см 20:2=10 - квадратиков разрезали. Если 10 квадратиков со стороной 2 см выложили полоску, то мы 10•2=20см - длина полоски из квадратиков. Ответ: 20см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Улитка проползла 3 метра за 10 минут. Найдите её скорость!!!
Ответить
Литература
Занятия Троекурова и Дубровского(срочно нужно) заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример 3(8m-4)+6m
Ответить
Литература
Почему владимир дубровский решил поджечь дом отца
Ответить
Русский язык
Нужна ли запятая перед "что" в этом предложении? Хочется надеяться что вы еще вер??етесь.
Ответить