Длина стороны квадрата два дециметра.квадрат разрезали на квадратики со стороной 2 см.из которых выложили полоску.какой длины получилась полоска:10дм 1м5дм 1м9дм 2м
Математика
Длина стороны квадрата два дециметра.квадрат разрезали на квадратики со стороной 2 см.из которых выложили полоску.какой длины получилась полоска:10дм 1м5дм 1м9дм 2м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дм=20см 20:2=10 - квадратиков разрезали. Если 10 квадратиков со стороной 2 см выложили полоску, то мы 10•2=20см - длина полоски из квадратиков. Ответ: 20см
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