Длина участка земли прямоугольной формы 25 метров а ширина 24 метра десятую часть э??ого участка занимают постройки на 4 его части посажены овощи на остальное площадь и фруктовые деревья Какая площадь занята фруктовыми деревьями

Математика

Длина участка земли прямоугольной формы 25 метров а ширина 24 метра десятую часть э??ого участка занимают постройки на 4 его части посажены овощи на остальное площадь и фруктовые деревья Какая площадь занята фруктовыми деревьями

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