Длина участка земли прямоугольной формы 25 метров а ширина 24 метра десятую часть э??ого участка занимают постройки на 4 его части посажены овощи на остальное площадь и фруктовые деревья Какая площадь занята фруктовыми деревьями
Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 25 метров а ширина 24 метра десятую часть э??ого участка занимают постройки на 4 его части посажены овощи на остальное площадь и фруктовые деревья Какая площадь занята фруктовыми деревьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=25×24=600м 600÷10=60м 600÷4=150м 600-60-150=390м
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