Помогите задача номер 358

Гость: Гость:

Пусть хм - ширина, по условию задачи х+200=2х 2х-х=200 х=200 (м) - ширина 2х=2*200=400 (м) - длина Р=2(200+400)=1200 (м) -периметр и расстояние, которое должен пройти мальчик 1200 м =1,2 км 1,2:6 = 0,2(ч) - время на прохождение расстояния1,2км 0,2ч = 60/10*2=12 минут