Докажете, что 108в кубе- 7 в кубе кратно 101

Математика
Докажете, что 108в кубе- 7 в кубе кратно 101
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108³-7³=(108-7)(108²+108·7+7²)=101·(108²+108·7+7²) Один из множителей произведения делится на 101, значит и всё произведение делится на 101, т.е. кратно 101.
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