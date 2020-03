Вставить пропущенные слова. и перевод.очень срочно. зарание большое спасибо

Гость: Гость:

1. The little lions brought a big box of chocolate. 2 Elephant ate six pieces of cake 3 six cups of tea six glasses of juice a bottle of water перевод: вчера у малыша слоника было день рождение. Ему исполнилось шесть. Его друзья пришли к нему в дом.Маленькие тигрята подарили ему шесть сумок хороших конфет. Маленькие тегрята принесли ему большую коробку шоколада. Маленькие обезьянки принесли ему шесть желтых бананов. У маленького слоника и его друзей была веселая вечеринка. Они собирали пазлы, смотрели на звезды, делали фотографии, танцевали и пели песни. Также у них был вкусный праздничный торт. Маленький слоник съел шесть кусков торта и выпил шесть чашек чая, шесть стаканов сока и бутылку воды.Он был счастив.