Составьте таблицу которая показывает новые изобретения в: Литературе Живописи Культуре Зодчестве Которые появились в XII-XIII

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Рим VI- первой половине IV в. до н.э.(все даты даются - до н.э.,кроме специально указанных)Богатая почва подразумевала онсовную деятельность населения, связанную с сельским хозяйством. Плодородные почвы позвояли кормить на маленьком участке земли больше людей, чем, скажем, в той же достаточно менее плодородной Аттике. Не стоит забывать и об уровне агротехники и условий возделывания земли.Город постепенно втягивался в морскую торговлю (даже отмечают что торговый договор,заключенный с Карфагеном в 509г, не имел особого значения, так как у Рима были проблемы даже с владением Тибра и своей постоянной гаванью, связанной с городом). Основание в 4в. Остии свидетельствует о морских интересах Рима. Новый договор с Карфагеном был заключен в 348г. Что свидетельствует о увеличении торгово-денежных отношений в Риме. Поэтому, в частности, период доводится до 4 в. Товарно-денежные отношения еще только начинали развиваться и набирать обороты . В этом отношении Рим отсавал от Этрурии (тем более от италийских греков), и был напрямую заивисим от влияния этруссков. В Этрурии пользовались греческими монетами, свои стали чеканить только в конце 4в. Соседство с торгово-ремесленными центрами, вовлеченность в торговлю стимулировало и "экономику Рима", где господствовал натуральный обмен - закономерность аграрных обществ. Основание Остии говорит о том, что в городе появилось достаточно монеты для ведения морской торговли с такими "монстрами" как Карфаген и Сиракузы. "Международная валюта" все-таки представляет собой серебро, либо бронза. Рим предпочитал медные слитки - ассы, что еще раз свидетельствует о достаточно низком уровне развития экономики и интесификации денежного обращения. Впрочем это не отменяет использование (у каких-то торговцев или нобилей) греческих монет. Нормой и стандартом оценки жизни была медь. Причем не монета, пригодная для торговли, а слитки, что очень о многом говорит в экономическом отношении по отношению к Афинам (греческим городам с морской торговлей и соседством с цивилизациями востока, особенно с Персией в конце 6-4в.). Можно сказать, что товар обменился на товар - это норма... Схема же : товар-деньги, видимо только к концу периода набирала силу, причем в зажиточной прослойке (как у плебеев, так и сенаторов, к концу периода сенаторов-нобилей), торговцев. Остальная часть рынка представляла собой сектор "натурального обмена".Параметры сравнения. Афины VIII- первая половина VI вПо существу эпоха "Архаики" - становление полиса, формирование гражданского института, соотвтествующей идеологии, системы воспитания. Применильно к Афинам - рядовой полис, который еще ничем не выделялся, с большим трудом захватил даже остров Саламин (в стихах Солона отмечается обманные действия будущего реформатора), вел пограничные войны с Мегарами (на Истме). Морская торговля не играла большого значиения. Порт Мунихион был весьма скромных размеров. Только с эпохой тирании Писитрадитов (где-то с середины 6в., обычно датируют 560г. - начало эры тирании) Афины стали выдвигаться в крупные военные и торгово-экономические полисы, налаживаться морские связи с другими полисами. В экономическом плане , на наш взгляд,Афины 8-6в. примерно соответсвовали риму 6- 4в.Основные: экономический и социальный, вспомогательный: политический. Как говорил/писал Бродель: география,экология, экономические и социальные структуры, - все это можно отнести к глубинным слоям исторического процесса, структурам, на поверхностном уровне оказывается "политическая история", верхушка айсберга... Даты, события - всего лишь пена, затрудняющая понимание того, что лежит в глубине океана истории,того, какие слои этажи-структуры заставляют двигаться более верхние "этажи" истории.социальные и экономические отношения находятся в такой тесной связи, что их трудно рассматривать независимо друг от друга, но мы будем рассматривать стороны по отдельности, не забывая о таких связях, дабы акцентировать внимание и более выпукло показать эти стороны, больше подходящие к "экономической",либо " к" социальной" стороне.Итак.Сравнеия. Привожу даты и века риентировоочно (возможно историки-античники могли бы сильно поправить-сдвинуть рамки). Но я приводу свое личное наблюдение (впоследствии могу кое-что проправить). Рим VI- сер. IVв. до н.э. напоминают Афины VIII-VI вв. до н.э. Как я уже говорил в истории господствует асинхрония , в смысле: хронолигеческое несовпадение каких-либо идущих исторических процессов в обществах. Этрурия оказывалась более развита, чем тот же Рим, окрестные племена Рима еще не вступили на путь сложения своей государственности. Так же и в Греции. Афины были отсталой провинциальной деревней по сравнению с торговыми Милетом,Хиосом, Самосом и т.д. Беотия, находясь в отлдаленности от моря и торговых путей запаздывала в экономическом развитии, не говоря про Аркадию, Ахайю и Этолию (последние вообще воспринимались как разбойники, пираты, с которых фактически и брать-то нечего было)